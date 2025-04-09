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Gündem
AA 09.04.2025 08:44

Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Dünyada standartları belirleyen bir ülkeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Meta'nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamaması kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Dünyada standartları belirleyen bir ülkeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meta'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kararı alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

AK Parti hükümetleri olarak, çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamanın en öncelikli konularından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, titizlikle çalıştıkları "sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı"na paralel olarak, Meta'nın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Meta, Instagram'da gençlerin canlı yayın yapmasını engelleyecek
Meta, Instagram'da gençlerin canlı yayın yapmasını engelleyecek

Uraloğlu, "Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

 

Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamamasının ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının, çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvenli bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Ebeveyn izni gerekecek

Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts"a (Genç Hesapları) ilişkin yenilikleri duyurmuştu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtilmişti.

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de verildi.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Instagram Meta Sosyal Medya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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