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Dünya
The Guardian 08.04.2025 13:46

Meta, Instagram'da gençlerin canlı yayın yapmasını engelleyecek

Meta, Instagram'da gençler için güvenlik önlemlerini genişleterek, Facebook ve Messenger platformlarına da 18 yaş altı kullanıcılar için koruma ekliyor.

Meta, Instagram'da gençlerin canlı yayın yapmasını engelleyecek

16 yaş altı kullanıcılar, ebeveyn izni almadıkları sürece Instagram’ın canlı yayın özelliğini kullanamayacak.

Ayrıca, doğrudan mesajlarındaki şüpheli çıplaklık içeren görsellerin bulanıklaştırılmasını devre dışı bırakabilmek için de ebeveyn izni gerekecek.

Bu değişiklikler, Instagram’ın genç hesaplar sisteminin Facebook ve Messenger’a genişletilmesiyle birlikte duyuruldu.

Geçen yıl tanıtılan genç hesaplar, 18 yaş altı kullanıcıları varsayılan olarak bir ayar içine alarak, ebeveynlerin uygulama kullanım süresi limiti koymasına, Instagram’a belirli saatlerde erişimi engellemesine ve çocuklarının mesajlaştığı hesapları görmesine olanak tanıyor.

Facebook ve Messenger’daki genç hesaplar ilk olarak ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada'da sunulacak.

Instagram hesaplarında olduğu gibi, 16 yaş altı kullanıcılar ayarları değiştirebilmek için ebeveyn izni alacak, 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar ise yeni özelliklere varsayılan olarak dahil olacak ve bunları bağımsız olarak değiştirebilecek.

Meta, Instagram’daki genç hesapların dünya genelinde 54 milyon 18 yaş altı kullanıcı tarafından kullanıldığını, 13-15 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının varsayılan sınırlamalara sadık kaldığını belirtti.

Instagram kısıtlamaları duyurulduğunda, Meta'nın küresel işler başkanı Nick Clegg, ebeveyn kontrolü kullanımı konusunda dengeyi "ebeveynler lehine kaydırmayı" amaçladıklarını ifade etmişti.

Bu açıklama, Clegg'in ebeveynlerin çocuk güvenliği önlemlerini kullanma konusunda genellikle temkinli olduğunu söylediği günlerin hemen sonrasına denk gelmişti.

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