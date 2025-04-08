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Dünya
AA 08.04.2025 13:05

Batı Şeria'daki işgalci İsrailliler, Filistinlilere ait düğün salonunu ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait bir düğün salonunu ateşe vererek duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Batı Şeria'daki işgalci İsrailliler, Filistinlilere ait düğün salonunu ateşe verdi
[AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik İsrailli bir grup, Batı Şeria'nın Selfit kentinin batısındaki Bidya kasabasında Filistinlilere ait bir düğün salonunu ateşe verdi.

Fanatik İsrailli grup, düğün salonunun duvarlarına "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor. 

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