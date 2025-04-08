Hafif Yağmurlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.04.2025 17:10

İstanbul'daki izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 278'i tutuklu 819 şüpheli hakkında dava açıldığını duyurdu.

İstanbul'daki izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı aktarılan açıklamada, dosyalardaki şüphelilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu kaydedildi.

Açıklamada 10 şüphelinin ise firari olduğu bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
İstanbul Son Dakika Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özbekistan'da yoğun diplomasi trafiği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 645'e çıktı
17:17
Samsun merkezli 18 ilde "change" operasyonu: 50 gözaltı
17:08
BM: Depremlerin vurduğu Myanmar'da su yoluyla bulaşan hastalıklar tehdit oluşturuyor
17:00
Trugo, 1000 yüksek hızlı şarj cihazı hedefine ulaştı
16:56
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
16:34
Yolcu otobüsünün bagajında 1,4 ton içyağı ele geçirildi
Bazı illerde kar etkili oldu
Bazı illerde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ