TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özbekistan'da yoğun diplomasi trafiği

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, 190 üye ülke, 15 gözlemci ülke ve 25'ten fazla uluslararası ve parlamentolar arası kuruluştan 2 bine yakın delegenin katıldığı Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Kurul marjında yoğun diplomasi trafiği yürüten Kurtulmuş, Katar, Türkmenistan, Umman, Mısır, Bahreyn, Özbekistan, Güney Afrika ve Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden mevkidaşlarıyla ikili ve heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.

Kurtulmuş, Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali El Gebali, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva ve Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Ülkeler ile ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bu görüşmelerde, Filistin'deki insanlık dramı ayrı bir şekilde ele alındı. Görüşmelerde, İsrail'in durdurulması için uluslararası camianın harekete geçirilmesi ve yeni bir küresel mimariye olan ihtiyaç konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Bin Hilal Bin Nasser Al Maawali, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Güney Afrika Ulusal Meclis Başkanı Angela Thokozile Didiza, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Parlamentosu Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani, Belarus Meclis Başkanı Natalya Kochanova, Maldivler Halk Meclisi Başkanı Abdul Raheem Abdulla, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Senegal Ulusal Meclis Başkanı Malick Ndiaye, Tacikistan Ali Meclisi Namoyandagon Başkanı Fayzali Idizoda, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanvekili Hüda İbrahim Naffa, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkan Yardımcısı Petr Tolstoy ile PAB Genel Kurulu kapsamında bir araya gelerek ayaküstü sohbet etti.

Parlamentolara, "küresel düzeyde yeni bir sistem için harekete geçilmesi" çağrısı

Açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Özbekistan Ali Meclisi'nin ev sahipliğinde, "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasının işlendiği PAB 150. Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptığı anımsatıldı.

Kurtulmuş'un konuşmasında, İsrail'in Gazze'de 1,5 yıldır sürdürdüğü saldırılara dikkati çektiği belirtilerek, "Dünya sisteminin hiçbir kurumu bu katliamı, soykırımı, insanlık suçunu engellemek için hiçbir şey yapmıyor ya da yapamıyor. Ortaya konulan sesler ise maalesef çoğu zaman cılız ve masum Filistin halkının hakkını aramaktan aciz kalıyor." değerlendirmesinde bulunduğu hatırlatıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, konuşmasında, Filistin'deki gelişmeleri, küresel adalet ve vicdanın sınandığı turnusol kağıdı olarak nitelendirdiğine işaret edilen açıklamada, yasama organlarının yalnızca ulusal meseleleri değil, küresel düzeyde yeni bir sistemin oluşması için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söylediği kaydedildi.

Açıklamada, Kurtulmuş'un, "Bütün dünya parlamentolarını, yeni, adil, hakkaniyetli bir siyasal ve ekonomik mimarinin kurulması için müşterek çalışmaya davet ediyor, bu uğurda yapacağımız çalışmaların insanlığa en büyük katkı olacağını ifade ediyorum." çağrısında bulunduğu da anımsatıldı.

Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'da ilk kez gerçekleştirilen PAB Genel Kurulu marjında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Kurtulmuş, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e nazik kabulleri için teşekkür ediyor, ziyaretimizin, Türkiye ile Özbekistan dostluğunu güçlendirmesini, aramızdaki işbirliğini ve kardeşliği her anlamda çok daha ileriye taşımasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı'nda "adil dünya" mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu çerçevesinde Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı'na da katıldı.

Açıklamada, Kurtulmuş'un, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın başkanlığını yaptığı konferansta yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in (BM) reforme edilmesi gerektiğini ve BM merkezli etkin ve şeffaf, çok taraflılık anlayışına uygun yeni bir sistemin kurulmasının önemine dikkati çektiği aktarıldı.

Kurtulmuş'un, daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel sistem inşasının altını çizerek, "Gücün değil, haklı olmanın belirleyici olduğu bir dünyanın kurulması mümkündür. Her ülkenin büyüklüğüne ya da gücüne bakılmaksızın eşit söz hakkına sahip olduğu küresel bir düzen mutlaka kurulmalıdır." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Özbekistan basınının sorularını yanıtladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul müzakereleri devam ederken, Özbekistan'daki basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

PAB 150. Genel Kurulu'nun Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılmasını fevkalade önemli bulduklarını belirten Kurtulmuş, bu toplantının organizasyonunda emeği geçen Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva'yı tebrik etti.

PAB'ın, parlamenter topluluk olarak uluslararası alanda önemli bir karar alma mekanizması olduğuna işaret eden Kurtulmuş, parlamento başkanlarının katılımıyla yapılan Genel Kurul toplantılarındaki tartışmaların, aslında müşterek hareket etmek bakımından önemli ipuçlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Ümit ederim ki verimli bir toplantı olur. Büyük sınamalarla karşı karşıya kalınan, büyük gerilimlerin, çatışmaların yaşandığı bir ortamda dünyanın daha adil, daha barışçıl, daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için ortaya konulacak fikirlerden istifade edilmesi imkanı olur." değerlendirmesinde bulundu.