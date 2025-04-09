7,1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya,, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hapın, 2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal maddenin ve 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişkin şu detayları paylaştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, ve Kartal ilçelerinde; Diyarbakır’da M.Z.U.’nun elebaşılığını yaptığı Uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik toplamda: 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese yapılan operasyonlarda; 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kg uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, 10 kg (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde, 1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. "

Operasyonda yakalanan şüpheliler; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve polislere teşkkür etti, uyuşturucu ile mücadele mesajı verdi:

"Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."