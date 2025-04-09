Hafif Sağanak Yağışlı 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2025 12:13

KKTC'de liselerde başörtüsü serbest bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan, ortaöğretimde kılık kıyafeti belirleyen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKTC'de liselerde başörtüsü serbest bırakıldı

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliğinde, "(Tüzük) Lise düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin inançlarına saygı göstermek ve bu inançların gerektirdiği tercihleri uygulamalarına imkan tanır. Okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte (öğrenciler) inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir. Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz." maddesi yer aldı.

Tüzük ile lise öğrencilerinin inançları gereği başlarını örtmesi serbest bırakıldı.

İlahiyat eğitimi veren Hala Sultan Koleji ile ilgili olarak da okul kıyafetinin okul yönetimi tarafından belirlenerek Milli Eğitim Bakanlığına önerileceği belirtilen tüzükte, kararın Bakanlıkça verileceği aktarıldı.

Tüzükte, ortaokullardaki üniformaların okul yönetimi tarafından belirleneceği belirtilerek, başörtüsü konusunda inisiyatif tamamen okul yönetimlerine verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı okullara genelge gönderdi

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, tüzük değişikliğine ilişkin okullara ve sendikalara genelge gönderildiğini açıkladı.

Genelgede, "Kıyafet unsurlarının, öğrencinin yüzünü, kimliğini veya iletişim yeteneğini engellemeyecek biçimde sade bir şekilde kullanılması gerekir. Eğitim ortamında yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin (peçe, burka, nikab) kullanımı yasaktır." ifadesine yer verildi.

Bakanlar Kurulu açıklama yaptı

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün yapılan Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında, hazırlanan tüzükle zorunlu eğitim yaşında olan öğrencilerin kıyafetini belirleme yetkisinin tamamen okul idarelerine bırakıldığını, lise çağındaki öğrencilerin ise okul üniformasıyla birlikte inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbest olduğunu ifade etti.

Berova, söz konusu tüzüğün, "Öğrencilerin kılık, kıyafet düzenlemesi eğitimde fırsat eşitliğine engel teşkil etmemeli ve pedagojik esaslara uygun olmalıdır. Eğitim ortamında kılık, kıyafet ile her türlü ayrımcılık kabul edilmez." şeklindeki esaslar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve KKTC Anayasası dikkate alınarak hazırlandığını sözlerine ekledi.

KKTC'de bir öğrencinin başörtüsü ile İrsen Küçük Ortaokulu'na alınmaması üzerine geçen ay Bakanlar Kurulu başörtüsünü engelleyen eski disiplin tüzüğünü değiştirerek öğrencilerin okula bone veya bandana takarak girebileceği yönünde karar almıştı.

Başta Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olmak üzere karara tepki gösteren bazı muhalefet partilerinin baskıları sonucu karar hükümet tarafından geri çekilmişti.

ETİKETLER
KKTC Başörtüsü
Sıradaki Haber
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ABD'nin tarifelerinin "işe yaramayacağını" söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Katil İsrail'in Gazze'nin doğusundaki saldırıda 11 Filistinli öldü
13:08
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin enerjisi" ele alındı
12:56
Katil İsrail'in ateşkesi bozarak başlattığı saldırılarda 1482 Filistinli öldü
12:34
Togg'dan sıfır faizli kampanya devam ediyor
12:31
İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD heyetleri bir araya geliyor
12:19
Kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları fonlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Edirne'ye önemli eserler bırakan Başmimar: Mimar Sinan
Edirne'ye önemli eserler bırakan Başmimar: Mimar Sinan
FOTO FOKUS
Burnuna kaçan küpeyle senelerce yaşadı
Burnuna kaçan küpeyle senelerce yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ