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Dünya
AA 17.09.2024 11:44

Katil İsrail'in 347 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 252'ye çıktı

Soykırımcı ​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 252'ye yükseldi.

Katil İsrail'in 347 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 252'ye çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 347 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 252'ye, yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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