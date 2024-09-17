ABD ordusu Nijer'den çekilmesini tamamladı

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Nijer'den çekilmeye başlayan ABD ordusunun güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Singh, ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği ve iletişim sayesinde çekilmenin, kararlaştırıldığı gibi 15 Eylül'de güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Nijer, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 17 Mart'ta feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu. ABD, askerlerinin en geç 15 Eylül'e kadar Nijer'den tamamen çekileceğini duyurmuştu.