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Dünya
AA 17.09.2024 11:12

ABD ordusu Nijer'den çekilmesini tamamladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Nijer'den çekilmesinin tamamlandığını duyurdu.

ABD ordusu Nijer'den çekilmesini tamamladı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Nijer'den çekilmeye başlayan ABD ordusunun güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Singh, ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği ve iletişim sayesinde çekilmenin, kararlaştırıldığı gibi 15 Eylül'de güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Nijer, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 17 Mart'ta feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu. ABD, askerlerinin en geç 15 Eylül'e kadar Nijer'den tamamen çekileceğini duyurmuştu.

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