AA 24.09.2025 09:41

Katil İsrail, hava ve topçu saldırılarıyla 33 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 28’i Gazze kentinde olmak üzere 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail, hava ve topçu saldırılarıyla 33 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin doğu, güney ve kuzeybatı bölgeleri yoğun topçu ateşi altında kaldı, kentin semalarında yoğun İHA uçuşları gözlendi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail’in Gazze Belediyesi’ne ait, Firas Çarşısı’nda yerinden edilmiş insanların barındığı depoları hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde el-Hams ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki Sahabe Caddesi’nde, bir dairenin bombalaması sonucu 2 kadın öldü.

Kentin orta kesimlerindeki Ömer el-Muhtar Caddesi’nde ise 1 kişi insansız hava aracı saldırısında yaşamını yitirdi.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın bombalanması sonucu 5 kişi öldü.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
