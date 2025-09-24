Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 24.09.2025 08:03

Yeni buluş tüm pencereleri güneş paneline çevirebilir

Nanjing Üniversitesi ekibinin geliştirdiği yeni kaplama, pencereleri görünümünü bozmadan güneş enerjisi üreten panellere dönüştürüyor. Çığır açan teknoloji, yüksek binaları temiz enerji santrallerine çevirmeyi ve karbon emisyonunu milyarlarca ton azaltmayı hedefliyor.

Yeni buluş tüm pencereleri güneş paneline çevirebilir

Çin’in Nanjing Üniversitesi araştırmacıları, pencereleri görünümünü değiştirmeden enerji kaynağına dönüştüren CUSC adlı yeni güneş yoğunlaştırıcı teknolojisi geliştirdi.

Optik mühendisi Wei Hu, “CUSC tasarımı, güneş enerjisi teknolojisini çevredeki yapılara estetikten ödün vermeden entegre etmede ileriye doğru atılmış bir adım” dedi.

Nasıl çalışıyor?

Yeni sistem, kolesterik sıvı kristal katmanları kullanıyor. Bu sayede gelen yeşil ışığın yüzde 38,1’i pencerelerin kenarlarına yönlendirilerek elektriğe dönüştürülebiliyor. 2,5 santimetrelik prototip, güneş altında 10 mW’lık bir fanı çalıştırmayı başardı.

Temiz enerji için büyük adım

Araştırmacılar, bu buluşun ölçeklenmesiyle küresel terawatt seviyesinde yeşil enerji arzı sağlanabileceğini, yıllık milyarlarca ton karbon emisyonunun önlenebileceğini belirtiyor.

Teknolojinin daha verimli hale getirilmesi ve üretim yöntemlerinin optimize edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bulgular, PhotoniX dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
Trump’ın ağrı kesici ve aşı iddiaları bilim çevrelerince reddedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:18
Dilde, fikirde, işte birlik: İsmail Gaspıralı
08:22
Yapay zeka yüz kaslarındaki gizli işaretlerden depresyonu tespit edebiliyor
08:47
Yabancılara muvazaalı gayrimenkul satışı yapan suç örgütü çökertildi
08:15
Bakan Fidan BM Dünya Gıda Programı İcra direktörü McCain ile görüştü
07:49
Trump’ın ağrı kesici ve aşı iddiaları bilim çevrelerince reddedildi
07:13
Kolombiya Cumhurbaşkanı: Soykırımdan sorumlu olanların serbestçe dolaşması kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ