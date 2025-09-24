Yeni buluş tüm pencereleri güneş paneline çevirebilir

Çin’in Nanjing Üniversitesi araştırmacıları, pencereleri görünümünü değiştirmeden enerji kaynağına dönüştüren CUSC adlı yeni güneş yoğunlaştırıcı teknolojisi geliştirdi.

Optik mühendisi Wei Hu, “CUSC tasarımı, güneş enerjisi teknolojisini çevredeki yapılara estetikten ödün vermeden entegre etmede ileriye doğru atılmış bir adım” dedi.

Nasıl çalışıyor?

Yeni sistem, kolesterik sıvı kristal katmanları kullanıyor. Bu sayede gelen yeşil ışığın yüzde 38,1’i pencerelerin kenarlarına yönlendirilerek elektriğe dönüştürülebiliyor. 2,5 santimetrelik prototip, güneş altında 10 mW’lık bir fanı çalıştırmayı başardı.

Temiz enerji için büyük adım

Araştırmacılar, bu buluşun ölçeklenmesiyle küresel terawatt seviyesinde yeşil enerji arzı sağlanabileceğini, yıllık milyarlarca ton karbon emisyonunun önlenebileceğini belirtiyor.

Teknolojinin daha verimli hale getirilmesi ve üretim yöntemlerinin optimize edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bulgular, PhotoniX dergisinde yayımlandı.