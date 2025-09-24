Gazze paylaşımı sonrası işten atılan Avustralyalı gazeteciye 150 bin dolar tazminat

Avustralya Federal Mahkemesi, ulusal yayın kuruluşu ABC’nin gazeteci Antoinette Lattouf’u haksız yere işten çıkardığına hükmetti. Mahkeme, ABC’nin Lattouf’a daha önce ödenen 70 bin dolara ek olarak 150 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Pro-İsrail lobilerin baskısı

Mahkeme kararında, Lattouf’un görevden alınmasında İsrail yanlısı grupların baskısının etkili olduğu vurgulandı. Yargıç Darryl Rangiah, kararında “ABC’nin bu cezayı sıradan bir bedel olarak görmesi kabul edilemez. Bu ceza ders niteliğinde olmalı” ifadelerini kullandı.

Gazze paylaşımı sonrası işten çıkarıldı

Lattouf, 2023’te ABC Radyo Sydney’de program yaparken, İsrail’in Gazze’de açlığı savaş aracı olarak kullandığını belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) raporunu sosyal medyada paylaşmıştı. Paylaşımın ardından üç gün içinde işine son verildi.

ABC özür diledi

ABC, karardan sonra Lattouf’tan ve izleyicilerden özür dileyerek kurumun bağımsızlığı konusunda eleştirilerin haklı olduğunu kabul etti. Ancak Lattouf, işten çıkarılmasının hem meslek hayatında hem de kişisel yaşamında “çok ciddi sonuçlar” doğurduğunu söyledi.