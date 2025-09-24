Gazze’de katil İsrail açlığı silaha çevirdi: Yardım kuyruğunda vurulan genç Abdullah’ın dramı

Gazze’nin orta kesimindeki bir mülteci kampında yaşayan Diaa, oğlunun boş odasında okul çantasını kucaklayarak gözyaşı döktü. 19 yaşındaki Abdullah, 2 Ağustos’ta gıda dağıtım noktası önünde İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü. Arkadaşı Moaaz, “Yanımdan tuvalete gitmek için ayrıldı, birkaç metre ötede vuruldu” dedi.

Açlık silaha dönüştürüldü

İsrail ve ABD’nin kontrolündeki GHF yardım noktaları, uluslararası güvenlik şirketlerince korunuyor. Ancak IPC raporlarına göre kıtlık Gazze’nin her köşesine yayıldı. Katil İsrail, BM’nin “kanıtlı” raporlarını reddederek açlığı inkâr etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, “İnsanların yardıma ulaşırken öldürülmesi savaş suçudur. Sorumlular yargılanmalıdır” dedi.

Kurşunla dağıtılan gıda

ACLED verilerine göre, GHF’nin açıldığı günden bu yana 1.300’den fazla Filistinli yardım noktalarında öldürüldü. Öncesinde ayda ortalama 30 kişi vurulurken, şimdi bu sayı ayda 500’e çıktı. İsrailli bir asker itirafında, “Kalabalığı uzaklaştırmak için önce uyarı atışı, sonra ölümcül ateş açmamız emredildi” dedi.

Gazze’de kıtlık ve yıkım

BM’ye göre Gazze’de 65 binden fazla Filistinli öldürüldü, 18 binden fazlası çocuk. Konutların yüzde 92’si, okulların yüzde 91’i yıkıldı. Tarım arazilerinin yüzde 86’sı tahrip oldu. Yeniden inşa maliyeti en az 45 milyar sterlin.

Uluslararası tepkiler artıyor

Eli kanlı Netenyahu yönetimi, “Filistin devleti olmayacak” açıklamasını yinelerken, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler Filistin’i tanıma kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “İsrail’in saldırıları sorumsuzca, sivilleri öldürüyor. Acil ateşkes ve sınırsız insani yardım şart” dedi.