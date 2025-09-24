Arap ülkelerinden İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın "derhal durdurulması" çağrısı

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlediği açık oturumda, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri adına bir konuşma yaptı.

Veliaht Prens Sabah, oturumun, Gazze trajedisinin yaklaşık iki yıldır devam ettiği, savunmasız Filistin halkının boğucu ve haksız bir kuşatma, yıkım ve çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 60 bini aşkın masum sivilin yaşamını yitirmesiyle en korkunç acılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yapıldığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde yaşananların soykırım ve etnik temizliğin canlı bir örneği ve görmezden gelinemeyecek açık bir yara olduğunu vurgulayan Sabah, BMGK'ye, Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurulması, insani yardıma acilen erişim sağlanması ve sivilleri korumak için sözlerini pratik adımlarla eyleme dönüştürmesi çağrısında bulundu.

"Yaşamı, özgürlüğü ve onuru hak ediyoruz"

Mısır'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalik de ülkesinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının gerekliliğine inandığı için İsrail'in birçok provokasyonundan uzak durmaya önem verdiğini söyledi.

Gazze'deki savaşın devamına ilişkin İsrail'in inatçı tutumunun olduğunu dile getiren Abdulhalik, Gazze Şeridi'ndeki felaket ortamının sona erdirilmesinin mutlak bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da "Filistinliler aşağılık varlıklar değildir. Yaşamı, özgürlüğü ve onuru hak ediyoruz. İsrail'in Gazze'de halkımıza karşı işlediği zulümler hiçbir şekilde haklı gösterilemez." dedi.

Filistinliler ve İsraillilerin sürekli savaşa mahkum edilmemesi gerektiğini belirten Mansur, "Soykırım yok, gasp yok, zorla yerinden etme yok, sömürgecilik yok, ilhak yok, işgal yok, Gazze'yi kurtarın, Filistin'i kurtarın, barışı kurtarın." ifadesini kullandı.

"Gazze'de yaşananlar Gazze'de kalmayacaktır"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da oturumdaki konuşmasında, "Gazze'de yaşananlar vahşet ve barbarlık bakımından eşi benzeri görülmemiş boyuttadır, ancak amaçları açıktır: Filistin toplumunu yok etmek ve tüm topraklarını yaşanmaz hale getirerek nüfusu Gazze Şeridi'nin dışına göç ettirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Gayt, "Açıkça söylüyorum, bu acımasız ve delice plana teslim olmak, Konsey'in meşruiyetini büyük ölçüde ortadan kaldıracak ve uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki rolünü zayıflatacaktır. Gazze'de yaşananlar Gazze'de kalmayacaktır." diye konuştu.

BMGK'nin bu savaşı durdurmak için ahlaki açıdan doğru ve pratik bir karar almasının zamanının geldiğine dikkati çeken Ebu Gayt, "Savaşı yarından önce, bugün durduralım ve Gazze'yi yeniden inşa etmeye, çocuklarını hak ettikleri çocukluklarına döndürmeye hemen başlayalım." dedi.