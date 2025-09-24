Açık 11.1ºC Ankara
Türk Dünyası
AA 24.09.2025 02:43

KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM teşekkürü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "KKTC'yi tanıyın" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM teşekkürü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldığı haksız izolasyona artık son vermelidir." şeklindeki çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

 

Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceğinin teminatının her zaman ana vatan Türkiye olduğunu vurgulayan Tatar, "Bizden hiçbir zaman esirgemediği desteğinden dolayı Sayın Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

"Sayın Erdoğan yine en yüksek perdeden sesimiz, sözümüz oldu"

Tatar, Filistin devletinin resmen tanınması ve Filistinli masumlara yönelik devam ettirilen soykırımın durdurulmasının en önemli gündem maddesi olduğu BM'nin 80. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerini unutmadığını ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, BM Genel Kurulu’nda dile getirdiği haklı çağrı için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizi yine unutmamış daha da ötesinde yine en yüksek perdeden sesimiz, sözümüz olmuştur. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum."

Birleşmiş Milletler Ersin Tatar KKTC Recep Tayyip Erdoğan
