Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi faaliyete başladı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatro binasında gerçekleştirilen tanıtım programına, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Birinci Yardımcısı Soyuzbek Nadırbekov, eski Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Macaristan'ın Bişkek Büyükelçisi Şandora Dorogi ve Yunus Emre Enstitüsü Kırgızistan Temsilciliği çalışanları katıldı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Baysalov, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsünün Bişkek'te açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türk dili, Türk halkları ve devletlerini birleştiren en önemli dillerden biri"

Yunus Emre Enstitüsü ile İngiltere'de büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde tanıştığını, işbirliği yaptığını belirten Baysalov, şunları kaydetti:

"Türk dili, Türk halkları ve devletlerini birleştiren en önemli dillerden biridir. Kuşkusuz, bana göre her bir devlet memuru ve entelektüel Türkiye Türkçesini bilmesi gerekiyor. Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, sadece kültürel bir köprü değil, aynı zamanda gönül dünyamızı güçlendirecek ve yakınlaştıracak bir adımdır. Bunun içindir ki, yüksek eğitim merkezlerimizde Türkiye Türkçesi eğitim merkezleri var. Yunus Emre Enstitüsü'nden de Türkçeyi öğrencilerimize öğretmesini istiyoruz."

Baysalov, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyaretine değinerek, her iki ülke cumhurbaşkanlarının vizyoner liderliği sayesinde Kırgız-Türk ilişkilerinin yeni ufuklara doğru ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kırgız Dili Bayramı'na Yunus Emre Enstitüsü katkısı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, konuşmasına Kırgızistan halkının 23 Eylül Kırgız Dili Bayramı'nı Kırgız dilinde tebrik ederek başladı.

Yunus Emre Kültür Merkezlerinin Türk kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtarak milletler arasında dostluk köprülerinin kurulmasına vesile olduğunu belirten Ökem, bu merkezin, Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyada 68 ülkede 90 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nden oluşan bağın bir parçasını teşkil ettiğini söyledi.

Ökem, Türk ozanı Yunus Emre'nin barış ve kardeşlik mesajının sadece Türk dünyasına değil, tüm insanlığa yol göstermeye devam ettiğini ifade ederek, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "İnsanoğlu için en büyük kayıp, hafıza kaybıdır" sözünü hatırlattı. Ökem, Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin, bu hafızayı diri tutma ve ortak mirası gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

"Çırpınırdı Karadeniz" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkıları söylendi

Tanıtım programı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından oluşan "Anadolunun Sesi" grubu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Dünyası Orkestrası ve Sanatçıları eşliğinde konser verdi.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ünlü romanından esinlenerek Türk sinemasına uyarlanan "Selvi Boylum Al Yazmalım" sinema film müziği ile başlayan konserde, tenor Ömer Türkmenoğlu, soprano Tuğba Mankal, solist Elvira Tadjiyeva sahne aldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Solmaz Haberal da "Çırpınırdı Karadeniz" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkılarına sahnede eşlik etti.