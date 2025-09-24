Açık 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2025 06:27

Filistin: Gazze'deki İsrail soykırımının sona erdirilmesi kararlı eylem gerektiren bir önceliktir

Filistin, Gazze'deki İsrail soykırımının sona erdirilmesinin "kararlı eylem gerektiren bir öncelik" olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için "sıkı önlemler" almaya çağırdı.

Filistin: Gazze'deki İsrail soykırımının sona erdirilmesi kararlı eylem gerektiren bir önceliktir

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'nın, Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlediği açık oturumda bir konuşma yaptı.

Mansur, "Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ertelenemeyecek ve kararlı bir eylem gerektiren en önemli önceliktir. Tek başına derhal bir ateşkes, iki milyondan fazla Filistinlinin ve 20 İsrailli esirin hayatını kurtarabilir." diye konuştu.

BM Daimi Temsilcisi Mansur, İsrail'in yol açtığı kıtlığa derhal son verilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden güçlerini tamamen çekmesi ve Filistin halkının özgürlüğe ve onuruna kavuşması çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırılarının uzamasını ve tırmanmasını önlemek için sıkı önlemlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Mansur, bu tür önlemleri alan ülkelere teşekkürlerini iletti.

Mansur, "Filistin halkı on yıldır varlığının inkar edilmesinin acısını çekiyor ve şimdi bir kez daha ulusumuzu yok etme girişimiyle karşı karşıya." dedi.

Filistin'in, "hem sözde hem de eylemde" barışa bağlı kaldığını yineleyen Mansur, "Biz taahhütlerimizi yerine getiriyoruz ve İsrail'in de taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Şili Devlet Başkanı Netanyahu'nun yargılanmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:13
Kolombiya Cumhurbaşkanı: Soykırımdan sorumlu olanların serbestçe dolaşması kabul edilemez
07:10
Gazze paylaşımı sonrası işten atılan Avustralyalı gazeteciye 150 bin dolar tazminat
07:02
Gazze’de katil İsrail açlığı silaha çevirdi: Yardım kuyruğunda vurulan genç Abdullah’ın dramı
06:53
Katil İsrail’in saldırıları Gazze’de hastaneleri çökertti: Doktorlar ameliyatları anestezisiz yapıyor
06:39
Arap ülkelerinden İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın "derhal durdurulması" çağrısı
05:49
KKTC vatandaşlığı alan Aziz Sancar'a kimliği takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ