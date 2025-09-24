Küresel Kararlılık Filosu'na uluslararası sularda saldırı

Soykırımcı İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu, Girit Adası açıklarında saldırıya uğradı.

Sumud Filosu üstünde dronlar uçuş yapıyor. Öte yandani filoda ulunan tüm aktivistlerin iyi ve güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filoda yer alan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ersin Çelik, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Korkmuyoruz, İsrail bizi caydırmak için yapıyor ama kararlılığımız devam ediyor." dedi.

Küresel Kararlılık Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Kararlılık Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta dron saldırısı düzenlenmişti

Tunus'ta bulunan Küresel Kararlılık Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Kararlılık Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.