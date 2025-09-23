Açık 15.9ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 23.09.2025 23:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması dünya medyasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya çağrı yaptı, Gazze'de İsrail zulmünü yaşayan insanların fotoğraflarını gösterdi. Erdoğan'ın iki devletli çözüm ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması çağrısı dünya basınında yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması dünya medyasında
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Yeni Müsavat gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda elinde açlık çeken Gazze'lilerin fotoğraflarını göstermesini manşete taşıdı.

Haberde Erdoğan'ın Gazze’de yaşanan insanlık krizine dair açıklamaları ile Filistin Devleti'ni tanıma çağrısına yer verildi.

Katar merkezli Al Jazeera'deki haberde "Erdoğan, Gazze'deki vahşet konusunda dünyanın vicdanını sorguluyor" denildi.

İran merkezli Tasnim haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği, açlığın silah olarak kullanıldığı Gazze'deki fotoğraflara yer verdi; "Her saat bir çocuk İsrail tarafından öldürülüyor" ifadelerine dikkat çekti.

Alman radyo kanalı, Deutschland Funk haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla ülkeyi Filistin’i tanımaya çağırdı" şeklinde duyurdu.

Yunan Devlet televizyonu ERT de, haberinde Erdoğan’ın “Gazze'de en kısa sürede ateşkes sağlanmalı” sözlerine yer verdi. “Sessiz kalanlar bu vahşete ortaktır” açıklamasını öne çıkardı.

Skai televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gazze’de soykırım yaşanıyor” sözlerine yer verdi, Cumhurbaşkanı’nın kürsüden paylaştığı fotoğraflara yer verdi.

Kathimerini gazetesi, manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırıyorum" sözlerine yer verdi. 

Fransız France24 de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki soykırıma karşı çağrısını haberleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
