Dünya
AA 23.09.2025 23:02

Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına dair teklifin Hamas tarafından reddedildiği yönündeki iddiasını yalanladı.

Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, Trump'ın Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için çalıştığını ancak Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmediği yönündeki sözlerine dikkat çekildi.

Trump'ın sarf ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması için gösterilen çabaları boşa çıkaranın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu olduğu ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin sağlanması yolunda hiçbir zaman engel olmadıklarına işaret edilen açıklamada, "Hamas, bu yolda her türlü esnekliği gösterdi." denildi.

Açıklamada, "ABD yönetiminin yanı sıra arabulucu ülkeler ve tüm dünya biliyor ki, ateşkes anlaşması çabalarının sonuç vermesini engelleyen tek kişi savaş suçlusu Netanyahu'dur." ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'nun ocak ayında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasını bozduğuna işaret edilen açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ve Hamas'ın da kabul ettiği öneriyi de görmezden gelerek, Katar'da Trump'ın son önerisini görüşen Hamas heyetinin toplantı yerini bombaladığına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabında, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için çalıştığını ancak Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmediğini savunmuştu.

Hamas Donald Trump İsrail'in Gazze Soykırımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap etti
