Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.09.2025 19:08

İran: ABD'nin füze menzilimizi sınırlandırma şartı, müzakereleri olumsuz etkiledi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin "füze menzilini 500 kilometrenin altına düşürme" şartı koşmasının nükleer müzakereleri olumsuz etkilediğini söyledi.

İran: ABD'nin füze menzilimizi sınırlandırma şartı, müzakereleri olumsuz etkiledi
[Fotograf: Reuters]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, İran Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ve Batılı ülkelerle müzakerelerde neden ilerleme kaydedilemediğini anlattı.

Laricani, "ABD, müzakerelerde füze menzilimizi 500 kilometrenin altına düşürme şartı koştu. Bunu bir İranlı kabul edebilir mi? Sorun, kabul edilemez taleplerde bulunmalarıdır." dedi.

İran'ın müzakereden kaçınmadığını belirten Laricani, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek snapback mekanizmasının yürürlüğe girmesi için girişimlerde bulunan 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Almanya ve Fransa) çabalarını eleştirdi.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyeti olan balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeli bulunan İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bazı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanıyor.

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
Rusya: ABD ile yapılan New START anlaşmasına bir yıl daha uyacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla dünyaya anlattı
20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
19:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
19:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı
17:35
Rusya: ABD ile yapılan New START anlaşmasına bir yıl daha uyacağız
18:19
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Gazze vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Gazze vurgusu
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ