Kültür-Sanat
TRT Haber 22.12.2025 12:31

2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

2025, kültür sanatta rekor yılı oldu. Türkiye’nin üç büyük kültür-sanat merkezi milyonlara ulaştı. AKM, 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyi ağırladı. CSO Ada Ankara, 570 etkinlik, 315 bin 467 sanatsevere keyifli anlar yaşattı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası 540 etkinlik ve 600 bin ziyaretçiyi sanatla buluşturdu.

2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirilen çalışmaları sosyal medya paylaşımıyla değerlendirdi.

Bakan Ersoy, “2025’te sadece çalışmadık, iz bıraktık. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle yıl boyunca ortaya konan performansı özetledi.

Atatürk Kültür Merkezi 2 milyon 775 bin ziyaretçiyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Türkiye’nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezleri, 2025 yılında ulaşılan ziyaretçi ve etkinlik sayılarıyla rekor bir yılı geride bıraktı.

2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

İstanbul’un simge mekanlarından Atatürk Kültür Merkezi, 2025 boyunca sanatın kalbinin attığı adreslerden biri olmayı sürdürdü. Yıl boyunca gerçekleştirilen 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyle buluştu. Sahne sanatlarından sergilere, konserlerden söyleşilere uzanan zengin program, milyonlarca sanatseveri AKM’de bir araya getirdi.

CSO Ada Ankara başkentin yükselen yıldızı oldu

Başkent Ankara’da müzik ve sahne sanatlarının merkezi haline gelen CSO Ada Ankara, 2025 yılında 570 etkinliğe ev sahipliği yaptı. 315 bin 467 sanatsever, yıl boyunca konser ve etkinliklerde buluştu.

2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

İzmir Kültür Sanat Fabrikası 540 etkinliğe ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden işlevlendirilen İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2025’te de yoğun ilgi gördü. 540 etkinlikte 600 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez, sanatın üretimle buluştuğu yapısıyla Ege Bölgesi’nin kültür hayatına güçlü bir katkı sundu.

2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

Bakan Ersoy, paylaşımında kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu başarıların tüm paydaşlarla birlikte inşa edildiğinin altını çizdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Turizm Atatürk Kültür Merkezi Müzik Konser
