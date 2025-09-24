Katil İsrail’in saldırıları Gazze’de hastaneleri çökertti: Doktorlar ameliyatları anestezisiz yapıyor

Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi, katil İsrail’in aylardır süren bombardımanları sonrası neredeyse tamamen işlevsiz hale geldi. Hastane odaları mermi izleriyle, patlama çukurlarıyla dolu. Yatakların çoğunda yatak örtüsü bile yok; ilaç ve malzeme stokları tükenmiş durumda.

Anestezisiz ameliyatlar

Avustralya’dan gönüllü gelen doktorlar, her gün onlarca yaralıyla karşılaştıklarını söylüyor.

Acil servis uzmanı Dr. Nada Abu Alrub, “Bu bir soykırım, toplu kıyım. İnsanlar beyinleri dışarıda, organları parçalanmış halde geliyor ve biz çoğu zaman hiçbir anestezi kullanamıyoruz” dedi.

Doktor Alrub, geçtiğimiz hafta başı kopmuş halde getirilen hamile bir kadına acil sezaryen yapıldığı; bebeğin kurtarıldığı ama annenin yaşamını yitirdiğini anlattı.

Çocuklar kurtarılamıyor

Anestezist Dr. Saya Aziz, altı yaşındaki bir çocuğun basit kırık ameliyatını günlerdir yapamadıklarını çünkü tek ortopedi uzmanının ağır vakalarla uğraştığını anlattı. “Her birkaç saatte bir yeni bir ampute vakası geliyor. Ameliyathane içinde sinekler uçuyor, yataklar kan içinde. Elimizde ne ekipman var ne de ilaç” dedi.

Tanklar kapıya dayandı

Eli kanlı Netenyahu yönetimindeki İsrail ordusu, Gazze kent merkezini kuşatma altına aldı. Tanklar, Rimal Mahallesi’nde Şifa Hastanesi’ne 500 metre mesafeye kadar ilerledi. Gazeteci Fathi Sabah, “Eşim ve oğlum eşyalarımızı almak için eve gitmişti. Bir anda tankların arasında kaldılar, en zor gecelerini yaşadılar” dedi.

Kudüs Hastanesi oksijensiz kaldı

Filistin Kızılayı, Tal el-Hava’daki Kudüs Hastanesi’nin oksijen istasyonunun İsrail ateşiyle devre dışı kaldığını, yalnızca üç gün yetecek kadar oksijen tüpü kaldığını açıkladı. İsrail askerleri hastanenin güney kapısında konuşlanarak giriş-çıkışları engelliyor.

Rantisi ve St. John kapandı

Gazze Sağlık Bakanlığı, Rantisi Çocuk Hastanesi ile St. John Göz Hastanesi’nin bombardıman ve kuşatma nedeniyle tahliye edilerek kapatıldığını bildirdi.

Ürdün sahra hastanesi taşındı

Ürdün ordusu, Tal el-Hava’daki sahra hastanesini kapatma kararı aldı. Ürdün resmi ajansı, ağır bombardımanın tesis ve ekipmanları tahrip ettiğini açıkladı.

Sağlık merkezi yok edildi

Dünya Sağlık Örgütü, Filistin Sağlık Yardım Derneği’nin Gazze’deki birincil sağlık merkezinin İsrail hava saldırısıyla yıkıldığını ve iki sağlık çalışanının yaralandığını duyurdu. Merkez, kan hizmetleri, travma tedavisi ve kanser ilaçları sağlıyordu.

Zorla göç ettirme

Savaş öncesi yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı kentte BM’ye göre 320 bin, İsrail ordusuna göre 640 binden fazla kişi evini terk etti.

Katil İsrail, halkı güneydeki el-Mevasi’ye yönlendiriyor. Ancak BM, çadır kamplarının aşırı kalabalık ve sağlıksız olduğunu, hastanelerin kapasitesinin defalarca aşıldığını bildiriyor.

Birçok aile yolculuk için binlerce dolar ödemek zorunda. Çoğu için bu imkânsız. Yolda kalanlar ise saatlerce yürüyerek hayatta kalmaya çalışıyor.

7 Ekim 2023 sonrası eli kanlı İsrail’in başlattığı işgal ve soykırım saldırılarında, Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre bugüne kadar 65 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.