AA 24.09.2025 09:04

Birleşmiş Milletler'de yürüyen merdiven krizi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan kameramanın neden olmuş olabileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler'de yürüyen merdiven krizi

Stephane Dujarric, Trump ile eşi Melania Trump'ın binaya girişinde BM çalışanlarının kasıtlı olarak yürüyen merdiveni durdurduğuna ilişkin iddiaların ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, Trump'ın sabah saatlerinde eşi ve heyetiyle BM Genel Merkezi'ne geldiğini ve binaya girdikleri sırada ABD delegasyonundan bir kameramanın görüntü almak amacıyla yürüyen merdivenlerde geri geri yürüdüğünü kaydetti.

"Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil olmak üzere yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu durduğunu ortaya koydu." ifadesini kullanan Dujarric, kameramanın bu fonksiyonu istemeden tetiklemiş olabileceğini belirtti.

Arızanın kasıtlı olabileceği iddiası

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Leavitt, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etmişti.

The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.

