Independent 24.09.2025 08:20

Yapay zeka yüz kaslarındaki gizli işaretlerden depresyonu tespit edebiliyor

Japon araştırmacılar, yüz kaslarındaki mikro hareketleri analiz eden yapay zekayla depresyon belirtilerini saptadı. Yöntemin erken teşhis ve müdahale için kullanılabileceği, okullardan işyerlerine kadar ruh sağlığı taramalarında devrim yaratabileceği belirtiliyor.

Yapay zeka yüz kaslarındaki gizli işaretlerden depresyonu tespit edebiliyor

Japonya’daki Waseda Üniversitesi araştırmacıları, yüz ifadelerindeki küçük kas hareketlerini yapay zeka ile analiz ederek depresyon belirtilerini tespit etti. Bulgular, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Çalışmada 64 üniversite öğrencisinin 10 saniyelik tanıtım videoları kaydedildi. Yapay zeka sistemi OpenFace 2.0, özellikle kaş kaldırma, dudak germe ve ağız açma gibi hareketlerde depresif belirtilerle ilişkili örüntüler buldu.

Araştırma ekibinden Doç. Eriko Sugimori, teknolojinin klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ruhsal sorunları tespit edebileceğini ve okullarda ya da işyerlerinde erken tarama aracı olarak kullanılabileceğini söyledi.

Gözlemlerle örtüştü

Videoları izleyen diğer öğrenciler, depresif semptomlar bildirenleri daha az arkadaş canlısı ve doğal buldu. Bu değerlendirme, yapay zeka analizleriyle örtüştü.

Küresel sağlıkta yapay zeka tartışması

İngiltere’de her 6 kişiden biri depresyon veya anksiyete yaşıyor. Yapay zeka tabanlı sağlık çözümleri giderek yaygınlaşıyor, ancak veri güvenliği ve insan empatisi eksikliği konusundaki tartışmalar da sürüyor. İngiltere hükümeti, yapay zekayı sağlık sistemine entegre etmeyi hedefliyor.

Japonya Yapay Zeka
