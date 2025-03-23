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Dünya
AA 23.03.2025 08:15

Katil İsrail Han Yunus'a saldırdı

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırılarında bir çocuk öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Katil İsrail Han Yunus'a saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde bir evi bombalaması sonucu Liliyan Cihad Ebu Dekka adlı çocuğun hayatını kaybettiği, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi civarını bombalaması sonucu ise çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 49 bin 747 Filistinlinin öldüğü, 113 bin 213 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

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