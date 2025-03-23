İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarda en az 22 Filistinli öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerine düzenlediği 3 hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze şehrinin Et-Tuffah ve Ez-Zeytun mahallelerinin doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ise 13 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 49 bin 747 Filistinlinin öldüğü, 113 bin 213 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.