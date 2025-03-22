Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin yıkılması bir savaş suçu

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef almasının, Filistinlileri yok etme ve zorla göç ettirme politikalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin havaya uçurulmasının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği ve hareketsizliğinin, soykırımın devam etmesi için bir kalkan haline geldiği vurgulandı.

İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve Filistinlilerin haklarının korunması için etkin bir uluslararası müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, "Hamas'ın askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini 21 Mart'ta patlayıcı döşeyerek havaya uçurmuştu.

İsrail ordusu hastaneyi üs olarak kullanmıştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürüttüğü kara işgali sırasında hastanenin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki hastanenin içine ve çevresine, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.

İsrail askerlerinin, hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki toplamıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 2011-2017 yıllarında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.