Katil İsrail, Gazze'de Kemal Advan Hastanesi önüne patlayıcı bıraktı

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, sosyal medya hesabından, İsrail ordusundan askerlerin hastanenin önüne patlayıcılarla dolu bir kutu bıraktığı görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir askeri aracın hastanenin önüne bir kutu bıraktığı ve kutunun üstünde İngilizce olarak "danger" (Tehlikeli) ifadesinin bulunduğu görülüyor.

İsrail güçlerinin Filistinlileri zorla göç ettirmek için saldırılarını ve tehditlerini yoğunlaştırdığını belirten Ebu Safiye, tanklar ve buldozerlerin hastanenin batı tarafındaki giriş kapısına yaklaştığını da açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi

İsrail'in yıkıcı saldırılar düzenlediği ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan soykırıma karşı ayakta kalan son sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi, bir süredir İsrail saldırılarına direniyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin merkezinde yer alan hastaneye, ekim ayının ilk haftasından bu yana uygulanan saldırıların yanı sıra askeri kuşatma altında onlarca kez saldırıldı.

Hastanede şu anda en fazla iki doktor ile az sayıda hemşireden oluşan sağlık personeli, her şeye rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Hastane yetkilileri, İsrail'in sağlık merkezine artık bir "askeri hedef" gibi muamele ettiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastanesi olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş önceki gün, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurmuştu.