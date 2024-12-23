Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Waltz: ABD askerleri Suriye'de olmamalı

Waltz, verdiği röportajda Suriye'deki son durum, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İran olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki son gelişmelere değinen Waltz, ABD'nin bu ülkede dikkate aldığı konular başında DEAŞ'lı teröristlerin durumu ve İsrail'in sınırları olduğunu dile getirdi.

Waltz, Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki Orta Doğu politikalarının "doğru olduğunu" savunarak, "Başkan Trump kesinlikle haklı. Onun yetkisi kararlı şekilde bizi Orta Doğu savaşlarına sürüklememekti. Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.