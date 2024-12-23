Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2024 15:42

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Waltz: ABD askerleri Suriye'de olmamalı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerektiğini belirtti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Waltz: ABD askerleri Suriye'de olmamalı

Waltz, verdiği röportajda Suriye'deki son durum, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İran olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki son gelişmelere değinen Waltz, ABD'nin bu ülkede dikkate aldığı konular başında DEAŞ'lı teröristlerin durumu ve İsrail'in sınırları olduğunu dile getirdi.

Waltz, Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki Orta Doğu politikalarının "doğru olduğunu" savunarak, "Başkan Trump kesinlikle haklı. Onun yetkisi kararlı şekilde bizi Orta Doğu savaşlarına sürüklememekti. Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Suriye
Sıradaki Haber
Audi Brüksel fabrikası çalışanları gösteri düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
İşgalci İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi Kemal Advan'a yaklaştı
16:37
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor
16:25
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Belgrad Ormanı" açıklaması
17:01
İstanbul'da STK'larda eğitim gören çocuklar katil İsrail'i kınadı
15:21
Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un yapay zeka platformuna yönelik paylaşım
16:01
İletişim Başkanı Altun: Önceliğimiz Suriye'nin toprak bütünlüğü
Dünyaca ünlü sanatçılar 350 ton buzu heykele dönüştürdü
Dünyaca ünlü sanatçılar 350 ton buzu heykele dönüştürdü
FOTO FOKUS
Dilleri eski Türkçe ile bağlantılı: Saha/Yakut Türkleri
Dilleri eski Türkçe ile bağlantılı: Saha/Yakut Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ