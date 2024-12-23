Parçalı Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2024 14:12

Audi Brüksel fabrikası çalışanları gösteri düzenledi

Audi'nin yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikasının çalışanları, yönetimin sendikalarla müzakere yerine işçilere doğrudan tazminat teklifinde bulunma girişimini protesto etti.

Audi Brüksel fabrikası çalışanları gösteri düzenledi
[Fotograf: AA]

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla, Audi Brüksel fabrikasında çalışan yüzlerce kişi tesis önünde toplandı. İşçiler, şubat ayı sonunda kapanması beklenen fabrika yönetiminin çalışanlara daha fazla güvence sunmasını istedi.

Protestocular, Audi yönetiminin sendika temsilcileri yerine işçilere doğrudan teklif sunma kararını eleştirdi.

Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti. Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Çalışanlar, işbaşı yapmamış, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi, Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya da başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamadı.

Kapanması beklenen fabrikanın yönetimi ile sendika temsilcileri, çalışanlara yönelik "sosyal plan" müzakerelerinde uzlaşamadı. Bu nedenle Audi yönetimi sendika temsilcileri yerine işçilere doğrudan teklif götürme kararı aldı.

Bu kapsamda, yasal kıdem tazminatına ek olarak Audi, çalışanlara hizmet süresine bağlı olarak ikramiye vermeyi planlıyor.

Sendikalar, Audi yönetimin işçilere doğrudan teklif sunmasına ise karşı çıkıyor.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
Suriye'de rejim unsurları silahlarını teslim etmeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un yapay zeka platformuna yönelik paylaşım
14:32
Dilleri eski Türkçe ile bağlantılı: Saha/Yakut Türkleri
15:13
29 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve lodosa dikkat
14:11
Geri dönüşümde 10 yılda yüzde 60 hedefi
14:09
Aydın'da 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi
13:59
Sobadan sızan gaz 8 kişiyi hastanelik etti
Dünyaca ünlü sanatçılar 350 ton buzu heykele dönüştürdü
Dünyaca ünlü sanatçılar 350 ton buzu heykele dönüştürdü
FOTO FOKUS
Dilleri eski Türkçe ile bağlantılı: Saha/Yakut Türkleri
Dilleri eski Türkçe ile bağlantılı: Saha/Yakut Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ