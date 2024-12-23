Oxfam, son aylarda Gazze'nin kuzeyine yalnızca 12 yardım tırının girdiğini açıkladı

Oxfam'dan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyine girecek yardım tırlarını denetleyen İsrail'in son 2,5 ayda 34 tıra izin verirken, yardım dağıtma işlemlerinin kasıtlı geciktirmeler ve İsrail ordusunun engellemeleriyle aksadığı bildirildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) İsrail'in bölgeye saldırılarını yoğunlaştırdığı 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine girişlerinin engellendiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle bölgedeki yardıma muhtaç kişilerin sayısının da belirlenemediği vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyine yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) yardım tırlarının girişine izin verildiği ifade edilerek, bu sayının son 2,5 ayda 34 olduğu, ancak bunların hepsinin yardımlarını dağıtamadığı kaydedildi.

Geçen ay 11 tırlık bir konvoyun Cebaliye bölgesindeki arama noktasına geldiği, giriş izni verilmesinden bir süre sonra ise askerler tarafından durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, sivillerin girişinin yasak olduğu askeri bölgede tırın yeniden boşaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, geçen ay 14 tıra izin verildiği, ancak giriş belgelerinin gecikmesinden dolayı yalnızca 3 tırın Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a girebildiği bilgisi yer aldı.

Bu tırların Gazzelilerin sığındığı bir okulda yardım dağıttığı kaydedilen açıklamada, "Yardım dağıtılırken İsrail askerleri ve dronlar okula ateş açtı ve bölgeyi terk etme uyarısı yaptı. Diğer gün İsrail ordusu geri döndü, okulu bombaladı ve binaları yaktı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye 39 gün aradan sonra, 19 Aralık'ta 9 yardım tırının daha girişine izin verdiği ve bu tırların da Beyt Hanun'da su ve gıdadan oluşan yardımları dağıttığı kaydedilen açıklamada, bölgeye girerek yardım dağıtabilen tır sayısının 2,5 ayda toplam 12 olduğu bildirildi.

"Çocuk ve kadınlar çöp dağlarının altında yiyecek artıkları arıyor"

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre Gazze'nin kuzeyinde bir kıtlığın yaşandığı, diğer bölgelerinde ise kıtlık riskinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "İnsanlar, hayatta kalmak için akla gelmeyecek umutsuz yolları denemeye mecbur ediliyor. Çocuklar ve kadınlar hastalık riski altında, metal parçalarıyla yaralanma riskini alarak ve patlamamış bombalarla karşılaşma tehlikesine rağmen çöp dağları altında çıplak elleri ve çoğunlukla çıplak ayaklarıyla yiyecek artıkları arıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'nin bugün dünyada en yüksek sayıda uzvu kesilen çocuğa ev sahipliği yaptığı, Gazze'de yaklaşık 130 bin yerinden edilmiş sivil bulunduğu, bunlardan 91 bininin kadın ve kız çocuğu olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun bölgeye giren yardımları kasıtlı olarak engellediğine işaret edilen açıklamada, "Düzenli çalışan Erez Sınır Kapısı dışında tüm sınır kapıları kısıtlı biçimde çalışıyor. Bölgedeki Oxfam çalışanları bu hafta, her yerde insani yardıma erişimin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi. Kış şartlarının, derme çatma barınaklarda yaşayan 1,6 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor. Bunların yarım milyonu sel riskine açık yerlerde yaşıyor." denildi.

BM'nin 1,6 milyon kişiden yalnızca yüzde 23'üne yağmur ve soğuktan korunmak için destek verebildiği de hatırlatıldı.

"İsrail'in açlığı silah olarak kullanmasına rağmen dünya liderleri hiçbir şey yapmıyor"

Bölgedeki yaşama dair Gazze halkının Oxfam çalışanlarına yaptığı değerlendirmeler de açıklamada yer aldı. Gazze'nin merkezinden zorla çıkarılan bir kişi, yorulmamaları için çocuklarına daha az oyun oynama tavsiyesi verdiğini söyledi.

Bir dede ise 15 torununa paylaştırmak için bir paket bisküvisi olduğunu anlatırken, "Barınağa ihtiyacımız var ama basit bir plastik branda 180 dolar (yaklaşık 6 bin lira) ve bizim bir barınak için en az 5 tanesine ihtiyacımız var. Elektriğe ulaşma şansımız yok. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yetmiyor." dedi.

Açıklamada Deyr El Balah'taki 19 fırından 6'sının faaliyette olduğu, bir ekmek için gece 03.00'te başlayan sıraların uzun saatler sürdüğü de bildirildi.

Oxfam'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Abi-Khalil ise değerlendirmesinde, "İsrail'in uluslararası hukuku herkesin gözü önünde ihlal etmesine ve açlığı bir silah olarak kullanmasına rağmen dünya liderleri hiçbir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Abi-Khalil, Gazze'de kamu hizmetlerinin çöktüğünü, insani yardım sisteminin ise yıkılmak üzere olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası kamuoyuna yalvarıyoruz, bunu durdurun. İsrail'i durdurmak için diplomatik ve ekonomik gücünüz var. Ateşkes olmadan geçen her gün, yüzlerce insan için ölüm cezası anlamına geliyor." açıklamasını yaptı.