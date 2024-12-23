Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda 14 kişi öldü

Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla Refah kentinin batısında insani yardım kamyonlarının güvenliğini sağlayan kişiler hedef alındı.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısında bir aracı hedef alan saldırısında 2 kişi öldü.

Gazze'nin kuzeyindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerinde sığınmacıların yoğunlukta olduğu bölgelere yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, En-Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki El-Muhayyem el-Cedid bölgesini hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan 12 kişiyi enkaz altından çıkardığı bilgisi verildi.

Bölgedeki ilk yardım ekipleri de İsrail güçlerinin, Nusayrat Mülteci Kampının kuzeybatısında sığınmacıların bulunduğu bir okula düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü belirtti.

Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin doğusunda El-Cundi ailesine ait evi bombaladığı, sivil savunma ekiplerinin saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 2 kişiyi enkaz altından çıkardığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde En-Nezle Mahallesine düzenlenen bombardımanda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tanıklar ayrıca İsrail güçlerinin, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesini hedef aldığını ve çevresini yoğun şekilde bombaladığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.