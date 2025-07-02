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Dünya
AA 02.07.2025 20:34

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail ordusuna ait araçları hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin, Gazze'deki çeşitli cephelerde ilerleyen İsrail araçlarını hedef alması sonucu bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı bildirildi.

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail ordusuna ait araçları hedef aldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Ez-Zinne bölgesinde İsrail ordusunun ikmal hattına yakın bir noktada bulunan İsrail'e ait bir Merkava tankının yüksek patlayıcı maddeyle hedef alındığı belirtildi.

Kudüs Seriyyeleri'nin ismini açıklamadığı bir saha komutanına dayandırdığı açıklamada ise Eş-Şucaiyye mahallesinin doğusundaki El-Hüda Meydanı'nda bu sabah düzenlenen operasyonda, onlarca İsrail askeri ve aracının hedef alındığı kaydedildi.

Operasyonun, İsrail'e ait araçların "mayın tarlasında" patlatılmasıyla başladığı ve bunun üzerine asker ve subayların histerik bir şekilde çevredeki evlere girdiği dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evlerin içine sığınan İsrail güçlerini güdümlü füzeyle hedef aldık ve ardından TBG anti-tahkimat mermisi kullandık, daha sonra hedef alınan güçlerle çok yakın mesafeden hafif ve orta silahlarla çatışarak araçların mürettebatı ile hedef aldığımız subayların ve askerlerin bir kısmını öldürdük, bir kısmı da yaralandı."

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan diğer açıklamada ise Han Yunus semalarında istihbarat görevi yürüten İsrail'e ait EVO Max tipi keşif İHA'sının ele geçirildiği belirtildi.

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