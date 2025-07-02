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Dünya
AA 02.07.2025 18:29

Hamas, arabuluculardan gelen ateşkes teklifini değerlendirdiklerini bildirdi

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurdu.

Hamas, arabuluculardan gelen ateşkes teklifini değerlendirdiklerini bildirdi
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail ile ateşkes üzerine yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Arabulucuların taraflar arasındaki uçurumu kapatmak için gayret gösterdiği ifade edilen açıklamada, bir çerçeve anlaşmasına varmak ve ciddi bir müzakere turunun başlaması için çalışıldığı kaydedildi.

Bu çerçevede arabuluculardan gelen önerilerin değerlendirildiğini aktaran Hamas, yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve ulusal istişareler yürüttüklerini vurguladı.

Açıklamada, hedefin "işgal güçlerinin" (İsrail'in) geri çekilmesini ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına acil insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak" bir anlaşmaya ulaşma çabası olduğu kaydedildi.

Trump, İsrail’in Gazze’de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

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