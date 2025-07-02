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Dünya
AA 02.07.2025 15:51

Somali'de askeri helikopter düştü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir askeri helikopter inişi sırasında düştü. Helikopterde bulunan 8 kişiden 3'ü hayatta kalabildi. Diğer 5 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Somali'de askeri helikopter düştü
[Fotograf: AA]

Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu'nda görev yapan helikopter, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında düştü.

Uganda'ya ait olduğu açıklanan helikopter, kazanın ardından alev topuna döndü.

Düşen helikopterde 8 kişi bulunuyordu. Uganda askeri sözcüsü kazada 3 personelin hayatta kaldığını bildirdi. Diğer 5 kişinin akıbetinin henüz bilinmediği, yangın tamamen söndürülünce netleşeceği ifade edildi.

Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu'nun, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi kapsamında 11 binden fazla personeli bulunuyor.

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