Somali'de askeri helikopter düştü

Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu'nda görev yapan helikopter, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında düştü.
Uganda'ya ait olduğu açıklanan helikopter, kazanın ardından alev topuna döndü.
Düşen helikopterde 8 kişi bulunuyordu. Uganda askeri sözcüsü kazada 3 personelin hayatta kaldığını bildirdi. Diğer 5 kişinin akıbetinin henüz bilinmediği, yangın tamamen söndürülünce netleşeceği ifade edildi.
Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu'nun, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi kapsamında 11 binden fazla personeli bulunuyor.