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Dünya
AA 02.07.2025 15:17

İran: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'daki nükleer sanayinin bombalamayla yok edilemeyeceğini söyledi.

İran: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

İran devlet televizyonuna konuşan İslami, gündeme dair soruları yanıtladı.

İslami, "Nükleer sanayi, bombardımanla yok edilebilecek bir şey değildir. Yerli ve milli bir sanayidir. İlerlemesi ise kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edecektir." dedi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıları değerlendiren İslami, "Yapılan operasyon, Birleşmiş Milletler kararnamelerine ağır bir darbedir. Bu da gösteriyor ki dünyada adeta orman kanunları geçerli. Eğer güçlü değilsen, varlığını sürdüremezsin." ifadelerini kullandı.

İran Meclisi'nin geçtiğimiz günlerde kabul ettiği, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa" Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzasıyla bugün yürürlüğe girmişti.

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 935, yaralı sayısının ise 4 bin 870 olduğu bildirildi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

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