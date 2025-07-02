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Dünya
AA 02.07.2025 15:12

Almanya Başbakanı Merz, Gazze'deki sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu tekrarladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'deki sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu bir kez daha yineledi.

Almanya Başbakanı Merz, Gazze'deki sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu tekrarladı

Başbakan Merz, ARD televizyon kanalında katıldığı bir programda Gazze’deki felaketin sorulması üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yoğun telefon trafiği yürüttüğünü belirterek "Neredeyse her hafta bir kez görüşüyoruz. Sivil halk arasında yaşanan bu ağır kayıplar artık kabul edilemez. Kendisine, 'Ne yapmayı planlıyorsunuz? Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonların amacı nedir?' diye soruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Şansölye Merz ayrıca, Netanyahu’ya uzun zaman önce, Gazze’de bu şekilde devam etmeleri halinde en yakın dostlarını kaybedebileceklerini ilettiğini belirterek "'Orada neler olduğunu açıklamalısınız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Merz, Avrupa Konseyinde İsrail’e ateşkesin sağlanması için açık ve net çağrı yaptıklarını anımsattı.

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