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Dünya
AA 02.07.2025 14:07

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir evi yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Nalin beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıktığı belirtildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir evi yıktı

Nalin Belediye Başkanı Yusuf el-Havaca, İsrail'e bağlı askeri birliğin beldeye baskın düzenlediğini aktardı.

Baskında Halil el-Azzazme'ye ait 2 katlı ve birkaç yıl önce inşa edilen bir evin yıkıldığını paylaşan Havaca, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılan evin Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması uyarınca C bölgesi olarak sınıflandırılan alanda özel mülkiyete ait bir arazi üzerine inşa edildiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

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