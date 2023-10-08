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Dünya
TRT Haber 08.10.2023 15:29

Kapalı Maraş'ın açılmasının 3'üncü yıl dönümü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasının 3'üncü yıl dönümünde TRT Haber'e konuştu, Tatar, Kapalı Maraş'ın 46 yıl aradan sonra açılmasının KKTC'nin egemenlik zeminini güçlendirdiğini vurgulayarak açılış gününü unutamadığını söyledi.

Bir dönem Kıbrıs'ın en ünlü turizm şehriydi, 46 yıl boyunca kapalı kaldı.

Takvimler 8 Ekim 2020'yi gösterdiğinde, tarihi bir adım atıldı.

Kapalı Maraş'ın bir bölümü ziyarete açıldı. Yüz binlerce turist bölgeyi ziyaret etti.

"KKTC'nin egemenlik zeminini de güçlendirdi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımının tarihi anlarını anlattı.

"Artık neyi bekliyoruz dedim. Burada istişare ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konudaki olumlu fikrini aldıktan sonra yürüdük ve açtık. O günü hiç unutmayacağım. Tarihi bir yerin açılması KKTC'nin egemenlik zeminini de güçlendirmiştir."

KKTC'deki Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti
KKTC'deki Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti

"Bıkmadan, usanmadan yolumuza devam ediyoruz"

Tatar, izolasyonlar altındaki Kıbrıs Türk tarafının dünyaya karşı büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Hep bizim önümüzü tıkamaya çalışıyorlar. Buna rağmen biz hiç yılmadan, bıkmadan, usanmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'taki taşınmaz malların büyük bir bölümünün Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne ait olduğunu vurguladı. Bölgedeki mülklerin İngiliz sömürge idaresi döneminde talan edilerek Rumlara peşkeş çekildiğini ifade etti.

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KKTC Kapalı Maraş Ersin Tatar
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