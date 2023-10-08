Kapalı Maraş'ın açılmasının 3'üncü yıl dönümü

Bir dönem Kıbrıs'ın en ünlü turizm şehriydi, 46 yıl boyunca kapalı kaldı.

Takvimler 8 Ekim 2020'yi gösterdiğinde, tarihi bir adım atıldı.

Kapalı Maraş'ın bir bölümü ziyarete açıldı. Yüz binlerce turist bölgeyi ziyaret etti.

"KKTC'nin egemenlik zeminini de güçlendirdi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımının tarihi anlarını anlattı.

"Artık neyi bekliyoruz dedim. Burada istişare ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konudaki olumlu fikrini aldıktan sonra yürüdük ve açtık. O günü hiç unutmayacağım. Tarihi bir yerin açılması KKTC'nin egemenlik zeminini de güçlendirmiştir."

"Bıkmadan, usanmadan yolumuza devam ediyoruz"

Tatar, izolasyonlar altındaki Kıbrıs Türk tarafının dünyaya karşı büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Hep bizim önümüzü tıkamaya çalışıyorlar. Buna rağmen biz hiç yılmadan, bıkmadan, usanmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'taki taşınmaz malların büyük bir bölümünün Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne ait olduğunu vurguladı. Bölgedeki mülklerin İngiliz sömürge idaresi döneminde talan edilerek Rumlara peşkeş çekildiğini ifade etti.