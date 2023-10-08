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Dünya
AA 08.10.2023 15:08

Mısır’da polisin açtığı ateş sonucu 2'si İsrailli turist, 3 kişi öldü

Mısır’ın İskenderiye kentinde polisin açtığı ateş sonucu İsrailli 2 turist ile bir Mısırlı hayatını kaybetti.

Mısır’da polisin açtığı ateş sonucu 2'si İsrailli turist, 3 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Mısır’ın resmi haber ajansı MENA’da yer alan habere göre, ismini vermek istemeyen Mısırlı bir kaynak saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırının detaylarına değinen kaynak, Mısırlı bir polisin, üzerine zimmetli silahıyla İskenderiye’nin Menşiyye bölgesine bağlı turistik Amud Sevari noktasında bulunan İsrailli bir turist grubuna ateş açtığını ifade etti.

Kaynak, saldırı sonucu iki İsrailli turist ile bir Mısırlının yaşamını yitirdiğini ve bir diğer kişinin de yaralandığını kaydetti.

Aynı kaynak ayrıca, olay yerinde saldırıyı düzenleyen polisin derhal gözaltına alındığını, yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtti.

Öte yandan olaya ilişkin gerekli soruşturmaların başlatıldığı duyuruldu.

Mısır yerel medyasında, meydana gelen saldırıda iki İsrailli turistin öldürüldüğü, bir Mısır vatandaşının da yaralandığı bilgisi yer almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Mısırlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 2 İsrailli turist ile bir Mısırlı rehberin hayatını kaybettiği, bir İsrail vatandaşının yaralandığı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca, İsrail vatandaşlarının en kısa zamanda ülkeye getirilmesi için Mısırlı yetkililerle temas halinde olunduğu bilgisine yer verilmişti.

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