Yunanistan'da yaşayan İsrailli yedek askerler, ülkelerine dönecek

Yunan basınındaki haberlere göre, yedek askerleri taşımak üzere Atina'dan Tel Aviv'e 20 uçuş planlandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladığı duyurulmuştu.
"Aksa Tufanı" isimli saldırı
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.