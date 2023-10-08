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Dünya
AA 08.10.2023 14:06

Suriye ordusunun İdlib'e düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü

Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı.

Suriye ordusunun İdlib'e düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü
[Fotograf: AA]

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib şehir merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla yoğun saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezine düzenlenen saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, en az 15 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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