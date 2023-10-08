Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2023 14:02

Kırgız-Tacik sınırının 43,3 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan ile Tacikistan hükümetlerinin anlaşmazlık konusu sınırın 43,32 kilometresi üzerinde daha uzlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Kırgız-Tacik sınırının 43,3 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin sınır belirleme heyetleri 3-8 Ekim'de Batken şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 43,32 kilometresi üzerinde daha anlaşmaya vardıkları protokolü imzaladı. Tacikistan'da yapılacak sonraki toplantıda kalan sınırların tespiti için çalışmaya devam edilecek.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırın sadece 503 kilometresi belirlenmiş durumdaydı. İki ülkenin hükümetleri, ağustos ayında Kırgız-Tacik sınırının 101,9 kilometrelik bölümünün daha belirlendiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Kırgızistan Tacikistan
Sıradaki Haber
Yunanistan açıklarında iki kargo gemisi çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Tunceli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
14:37
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 56'ya ulaştı
14:36
Eskişehir'de organize suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
14:29
Balıkesir'de asayiş uygulamaları: 22 gözaltı
14:28
Yunanistan'da yaşayan İsrailli yedek askerler, ülkelerine dönecek
14:47
İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor
İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ