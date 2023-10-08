Kırgız-Tacik sınırının 43,3 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin sınır belirleme heyetleri 3-8 Ekim'de Batken şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 43,32 kilometresi üzerinde daha anlaşmaya vardıkları protokolü imzaladı. Tacikistan'da yapılacak sonraki toplantıda kalan sınırların tespiti için çalışmaya devam edilecek.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırın sadece 503 kilometresi belirlenmiş durumdaydı. İki ülkenin hükümetleri, ağustos ayında Kırgız-Tacik sınırının 101,9 kilometrelik bölümünün daha belirlendiğini duyurmuştu.