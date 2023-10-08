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Dünya
AA 08.10.2023 12:55

İsrail ordusu, Batı Şeria'yı bariyerlerle kapattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da şehirlerin etrafını bariyerlerle kapattı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'yı bariyerlerle kapattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti.

İsrail ordusu çeşitli bölgelerde ek askeri kontrol noktaları oluşturdu, bu noktalara yaklaşmaya çalışan araçlara ateş açtı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirmişti.

Batı Şeria'da bankaların da kapılarını kapattığı ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği belirtilmişti.

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