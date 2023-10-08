Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2023 12:10

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev ilan edildi

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev ilan edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine tepki için genel grev ilan edildiğini belirtti.

Tepki olarak esnafın kepenk kapattığını ifade eden Ebu Yusuf, Gazze'ye saldırılardan ötürü Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yerel kaynaklar ise Batı Şeria'da bankaların da kapılarını kapattığını, sokaklardaki hareketliliğin azaldığını aktardı.

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: Can kaybı 313 oldu
İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: Can kaybı 313 oldu

Öte yandan Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği bilgisi verildi.

Doğu Kudüs'te de Filistinli esnafın kepenk kapattığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

ETİKETLER
Batı Şeria Kudüs Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:58
Yalova'da 6 araç birbirine girdi: 2'si polis 4 yaralı
12:57
İsrail ordusu, Batı Şeria'yı bariyerlerle kapattı
12:54
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı
12:47
Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
12:55
Mısır basınına göre ülkede iki İsrailli turist öldürüldü
12:42
Diyarbakır'da nesli tehdit altında olan 'su samuru' görüldü
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu
İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ