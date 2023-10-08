Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2023 12:00

Lübnan ile İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı

İsrail ordusunun, Lübnan'dan fırlatılan iki rokete yanıt olarak topçu atışlarıyla bölgeyi yeniden vurduğu duyuruldu.

Lübnan ile İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı.

Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail de Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan devlet televizyonu "Tele Liban", X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in daha önce insansız hava araçlarıyla vurduğu sınırdaki çadırların Hizbullah tarafından yeniden kurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: Can kaybı 313 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:58
Yalova'da 6 araç birbirine girdi: 2'si polis 4 yaralı
12:57
İsrail ordusu, Batı Şeria'yı bariyerlerle kapattı
12:54
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı
12:47
Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
12:55
Mısır basınına göre ülkede iki İsrailli turist öldürüldü
12:42
Diyarbakır'da nesli tehdit altında olan 'su samuru' görüldü
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu
İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ