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Dünya
AA 08.10.2023 11:26

İsrail basını: Yaklaşık 750 İsrailli kayıp

İsrail basını, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğunu bildirdi.

İsrail basını: Yaklaşık 750 İsrailli kayıp
[Fotograf: Reuters]

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla
Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyuldu.

İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

İsrail'den Gazze'ye saldırı: Can kaybı 256'ya yükseldi
İsrail'den Gazze'ye saldırı: Can kaybı 256'ya yükseldi

İsrail'in saldırılarında can kaybı artıyor

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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