Açık 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2023 10:33

Afganistan'daki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 445'e yükseldi

Afganistan'ın Herat vilayetinde dün meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 445'e çıktı.

Afganistan'daki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 445'e yükseldi
[Fotograf: AFP]

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, güncel verileri paylaştı.

Saik, dün meydana gelen depremlerde 2 bin 445 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Öğle saatlerinde 9 bin 240 olarak açıklanan yaralı sayısının hatalı olduğunu kaydeden Sözcü Saik, güncel yaralı sayısının 2 bin 440 olduğunu belirtti.

Saik, kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğunu ve depremlerde 1320 evin de yıkıldığını ifade etmişti.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

"Acil yardım" çağrısı

Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak, acil şekilde ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dün Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Paktika vilayetinde Haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Afganistan Deprem Son Dakika
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, ölen 26 askerinin kimliklerini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:25
Ankara'daki yangında şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
18:18
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açıldı
17:49
Hamas, kamikaze dronlarla İsrail hedeflerini vurduğunu açıkladı
17:37
Emekli NASA astronotu Metcalf-Lindenburger, Hatay'da öğrencilerle buluştu
17:43
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu olaylar çıktı
17:26
Alarm durumundaki İsrail güçleri kendi vatandaşını vurdu
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
Down sendromlu milli judocu Ahmet Ünal'ın hedefi olimpiyatlarda altın madalya
Down sendromlu milli judocu Ahmet Ünal'ın hedefi olimpiyatlarda altın madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ