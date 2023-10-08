Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2023 12:08

Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında

Yunanistan'da halk yerel idarecileri seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında

Ülke genelinde düzenlenen yerel seçimler için sandıklar saat 07.00'de açıldı.

Seçmenler hem belediye başkanlarını hem de bölge valilerini belirlemek üzere oy kullanıyor.

Seçimde, Yunan vatandaşlarının yanı sıra Yunanistan'da sürekli ikamet eden Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da oy kullanabiliyor.​​​​​​​

Oy verme işlemi saat 19.00'a kadar devam edecek.

Yunanistan'daki yerel seçim sistemine göre, seçime partiler değil, aday listeleri katılıyor. Partiler ise belli aday listelerini desteklediklerini açıklayabiliyor. Bu nedenle bazı bölgelerde, birkaç partinin birden desteklediği adaylar bulunabiliyor.

Bir aday listesinin seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 43'ünden fazlasını alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamaması halinde, o bölgede en başarılı ilk iki adayın 15 Ekim'de tekrar seçime gitmesi öngörülüyor.

Seçilen adaylar 1 Ocak 2024'ten itibaren göreve başlayacak ve 5 yıl boyunca hizmet verecek.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
BM'den İsrail ve Lübnan'a itidal çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:58
Yalova'da 6 araç birbirine girdi: 2'si polis 4 yaralı
12:57
İsrail ordusu, Batı Şeria'yı bariyerlerle kapattı
12:54
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı
12:47
Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
12:55
Mısır basınına göre ülkede iki İsrailli turist öldürüldü
12:42
Diyarbakır'da nesli tehdit altında olan 'su samuru' görüldü
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu
İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ